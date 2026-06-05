Путин в выступлении на ПМЭФ анонсировал укрепление IT-инфраструктуры России

Россия будет укреплять собственную критическую IT-инфраструктуру и сотрудничать только с патнерами, уважающими взаимные обязательства. Об этом президент Владимир Путин заявил на пленарной сессии ПМЭФ-2026.

По словам главы государства, это нужно из-за покидающих рынок поставщиков программного обеспечения, блокировки платежей и политического вмешательства в коммерческие отношения.

«Чужие сервисы поначалу могут быть удобными, но позднее обязательно проявится цена этой зависимости. Россия уже получила такой урок», — заявил президент.

Путин пояснил, что наличие собственной технологической базы критически важно для крупных стран с самобытной культурой: для них роль потребителей чужих решений — это риск угодить под управление со стороны иностранных платформ.

По его словам, существуют два варианта развития событий: либо эти государства формируют собственные технологические контуры, либо становятся цифровой периферией.

Также президент объявил о запуске нового инвестиционного цикла в 2027 году, чтобы вернуть экономику России к устойчивому росту.