Путин в выступлении на ПМЭФ заявил о росте зарплат россиян на 30%

Уровень зарплат россиян в реальном выражении за последние пять лет вырос более чем на 30%. Об этом в ходе выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума заявил президент России Владимир Путин.

Он подчеркнул, что это хороший и высокий темп.

«За пять лет зарплаты в российской экономике выросли более чем на 30%. Именно в реальном выражении, то есть за вычетом инфляции. Темп, безусловно, высокий», — заявил Путин.

Президент добавил, что дальнейший рост зарплат необходимо связать с повышением производительности труда и эффективностью производства.

Он подчеркнул, что уровень безработицы в России составил 2,2%. Это самый низкий показатель среди всех промышленных стран.

В ходе своего выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин объявил, что показатель годовой инфляции приблизится к 5,2%.

Он добавил, что в следующем году правительство запустит новый инвестиционный цикл для возвращения экономики к траектории устойчивого роста со сдержанных показателей.