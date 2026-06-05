Путин указал на элементы хамства в письме Зеленского

Украинский лидер Владимир Зеленский добавил в свое послание элементы хамства, чтобы не допустить возможность личной встречи или переговоров. Об этом на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что бегло ознакомился с посланием украинского лидера и отметил там неподобающий тон.

«Оно действительно с элементами хамства. Это способ создания условий для личной встречи и переговоров или это создание обстановки, при которой вообще на самом деле невозможно проводить никаких личных встреч? Я думаю, что второе», — заявил Путин.

В ходе выступления глава государства напомнил, что хорошим манерам Зеленского учил американский лидер Дональд Трамп во время переговоров в Белом доме. Он подчеркнул, что за публичной выволочкой наблюдал весь мир, и добавил, что благодарен Трампу за проведенную воспитательную работу.