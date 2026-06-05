Путин на ПМЭФ уличил Запад в поставках дронов на Украину

Украина получает беспилотники в основном из западных стран, собственного производства таких средств поражения, как у России, у нее нет. Об этом заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2026.

«Что касается современных средств, в том числе беспилотной авиации, — к сожалению, да, это так, это новые реалии. В основном, конечно, на Украину они поступают из западных стран. Достаточно только заниматься сборкой. Хотя пытаются там что-то разрабатывать сами, но мало что получается», — сказал глава государства.

По его словам, на поле боя сохраняется паритет по дронам, а на отдельных участках российская армия имеет преимущество. Путин подчеркнул, что нужно сбивать украинские БПЛА и делать это более эффективно.

«Мы должны укреплять <…> нашу систему ПВО и сделать все для того, чтобы обезопасить территорию Российской Федерации», — заявил президент.

Путин также обратился к бойцам СВО фразой «Работайте, братья!», напомнив, что вся страна на них смотрит и надеется.