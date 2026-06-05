Путин на пленарном заседании ПМЭФ рассказал о вкладе БРИКС в мировой ВВП
Путин: вклад БРИКС в мировой ВВП за 5 лет составил 49%, вклад G7 — 18%
Вклад стран БРИКС в мировой ВВП за последние пять лет составил 49%, тогда как вклад стран G7 — 18%. Такие цифры озвучил президент России Владимир Путина на пленарном заседании ПМЭФ-2026.
«Если посмотреть на динамику мирового ВВП за последние пять лет, то почти половину его ежегодного прироста — 49% — обеспечили государства БРИКС, тогда как вклад так называемой „Большой семерки“ оценивается в 18%», — сообщил Путин.
Глава российского государства добавил, что на данный момент страны БРИКС занимают в структуре мирового ВВП совокупно примерно 40% по паритету покупательской способности. При этом доля стран «Большой семерки» составляет менее 29%.
Лидерство БРИКС увеличивается. По прогнозам, это соотношение и дальше будет прибавлять в пользу БРИКС.
Владимир Путин
Кроме того, государственный долг еврозоны в 2025 году увеличился до 81,7% ВВП. Тогда как в России он составляет 16,4%, указал российский лидер. Путин также напомнил, что самые негативные показатели госдолга - у Греции, Италии и Франции. Госдолг данных стран превышает 100% их ВВП.
Тем временем, инфляция в России в 2026 году приблизится к 5,2%, заявил глава российского государства. В ходе выступления он также подчеркнул, что она продолжает снижаться.