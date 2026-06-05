Путин на пленарном заседании ПМЭФ рассказал о вкладе БРИКС в мировой ВВП

Путин: вклад БРИКС в мировой ВВП за 5 лет составил 49%, вклад G7 — 18%

Вклад стран БРИКС в мировой ВВП за последние пять лет составил 49%, тогда как вклад стран G7 — 18%. Такие цифры озвучил президент России Владимир Путина на пленарном заседании ПМЭФ-2026.

«Если посмотреть на динамику мирового ВВП за последние пять лет, то почти половину его ежегодного прироста — 49% — обеспечили государства БРИКС, тогда как вклад так называемой „Большой семерки“ оценивается в 18%», — сообщил Путин.

Глава российского государства добавил, что на данный момент страны БРИКС занимают в структуре мирового ВВП совокупно примерно 40% по паритету покупательской способности. При этом доля стран «Большой семерки» составляет менее 29%.