«Работайте, братья!» Путин на ПМЭФ обратился к российским военным на СВО

Президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии на Петербургском международном экономическом форуме обратился к российским военным. Он произнес фразу «Работайте, братья!».

«Обращаясь к бойцам на линии боевого соприкосновения, хочу сказать: товарищи солдаты и матросы, старшины и мичманы, офицеры, адмиралы и генералы, вся страна смотрит и надеется на вас. Работайте, братья», — сказал российский лидер.

Таким образом Путин ответил на открытое письмо главы киевского режима Владимира Зеленского, который предложил встретиться в третьей стране и обсудить завершение конфликта.

Ранее российский лидер заявил, что Зеленский добавил в послание элементы хамства, чтобы исключить возможность переговоров или личной встречи. Путин признался, что ознакомился с письмом президента Украины в беглой форме и заметил там неподобающий тон.