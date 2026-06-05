Путин объявил о запуске нового инвестиционного цикла в 2027 году

Правительство России в следующем году запустит новый инвестиционный цикл для возвращения экономики к устойчивому росту. Об этом на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума заявил президент РФ Владимир Путин.

Он подчеркнул, что объем инвестиций станет главным индикатором эффективности работы экономического блока.

«Напомню о поставленной задаче перед правительством: уже со следующего года нужно вернуться к устойчивым темпам роста отечественной экономики», — заявил Путин.

Глава государства подчеркнул, что для достижения поставленной цели необходимо увеличить объем капитальных вложений через инвестиционный цикл с привлечением нового капитала.

Президент отметил, что в работе по стабилизации экономического роста нужно соблюдать баланс с опорой на внутренний спрос и дальнейшее снижение инфляции.

В своем выступлении на Петербургском международном экономическом форуме президент России Владимир Путин заявил, что уровень инфляции по итогам этого года приблизится к показателю 5,2%.

Также он не исключил незначительного роста государственного долга, который все равно не превысит показателей других промышленно развитых стран.