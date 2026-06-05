Европейские страны потеряли от 1,5 до 2,5 миллиарда евро после введения санкций против России. Об этом на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума заявил президент Владимир Путин.

Он подчеркнул, что это стало доказательством того, что санкции больше навредили тем, кто их ввел.

«По разным оценкам, если на еврозону посмотреть, от 1,5 до 2,5 триллиона евро ущерб от введения санкций против нас», — сказал Путин.

Глава государства добавил, что это предварительные данные. Сейчас среди западных политиков, проводящих переоценку убытков, появились мысли вернуться к сотрудничеству с российскими партнерами.