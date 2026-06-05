Путин оценил ущерб Европы от санкций против России в 2,5 триллиона евро
Европейские страны потеряли от 1,5 до 2,5 миллиарда евро после введения санкций против России. Об этом на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума заявил президент Владимир Путин.
Он подчеркнул, что это стало доказательством того, что санкции больше навредили тем, кто их ввел.
«По разным оценкам, если на еврозону посмотреть, от 1,5 до 2,5 триллиона евро ущерб от введения санкций против нас», — сказал Путин.
Глава государства добавил, что это предварительные данные. Сейчас среди западных политиков, проводящих переоценку убытков, появились мысли вернуться к сотрудничеству с российскими партнерами.
В ходе выступления на пленарном заседании ПМЭФ-2026 Путин заявил, что западные страны прибегли к санкциям, когда поняли, что проиграли конкуренцию. Он напомнил, что именно они отказались от выполнения правил Всемирной торговой организации, подорвав к ней всяческое доверие после введения ограничений против России.