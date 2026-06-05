Путин на ПМЭФ назвал страны с самым большим госдолгом

Путин: госдолг еврозоны в 2025 году вырос до 81,7% от ВВП

Государственный долг еврозоны в 2025 году вырос до 81,7% от ВВП. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2026.

«Вот госдолг еврозоны в 2025 году вырос до 81,7% от ВВП. Худшие показатели известны. В Греции — 146%, в Италии — 137%, во Франции — 115%, в Бельгии — 108%», — отметил глава государства.

Госдолг России по итогам 2025 года составил 16,4% — это несопоставимо с Европой, подчеркнул Путин. Он предупредил, что такая ситуация опасна для западных валют: она может грозить им новым всплеском инфляции.

По словам главы государства, такая ситуация уже складывалась в 2021–2022 годах. Тогда цены в зоне евро и США выросли на 14% за два года. В этих условиях, отметил он, страны мира сокращают вложения в западные активы и переходят на расчеты в нацвалютах.

Путин также отметил, что страны Европы ведут недальновидно агрессивную политику в отношении России.