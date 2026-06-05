Президент РФ обратился с приветствием к участникам пленарного заседания ПМЭФ
Путин назвал ПМЭФ уникальной площадкой для свободного диалога
Полностью заполненный зал пленарного заседания Петербургского международного экономического форума свидетельствует о высоком интересе к мероприятию. Об этом в своем приветственном слове к участникам заявил президент России Владимир Путин.
Он подчеркнул, что уникальность ПМЭФ заключается в возможности свободного диалога.
«Мы всегда открыты для тех, кто заинтересован в работе с нашей страной», — заявил Путин.
Глава государства добавил, что в этом году на ПМЭФ прибыли делегации из более чем 130 стран для развития деловых контактов и установления новых связей.
«Именно такой подход — слышать друг друга, понимать интересы каждой стороны, находить общие развязки — и есть гармоничный путь развития», — подчеркнул президент России.
Участниками пленарного заседания Петербургского международного экономического форума стали президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, глава Танзании Самия Сулуху Хасан и заместитель председателя КНР Хань Чжэн.
Модератором заседания стала журналистка India Today Рита Мохан.