Президент РФ обратился с приветствием к участникам пленарного заседания ПМЭФ

Полностью заполненный зал пленарного заседания Петербургского международного экономического форума свидетельствует о высоком интересе к мероприятию. Об этом в своем приветственном слове к участникам заявил президент России Владимир Путин.

«Мы всегда открыты для тех, кто заинтересован в работе с нашей страной», — заявил Путин.

Он подчеркнул, что уникальность ПМЭФ заключается в возможности свободного диалога.

Глава государства добавил, что в этом году на ПМЭФ прибыли делегации из более чем 130 стран для развития деловых контактов и установления новых связей.

«Именно такой подход — слышать друг друга, понимать интересы каждой стороны, находить общие развязки — и есть гармоничный путь развития», — подчеркнул президент России.

Участниками пленарного заседания Петербургского международного экономического форума стали президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, глава Танзании Самия Сулуху Хасан и заместитель председателя КНР Хань Чжэн.

Модератором заседания стала журналистка India Today Рита Мохан.