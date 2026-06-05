Путин заявил на ПМЭФ о необратимом влиянии воровства активов России на мировую экономику

Блокировка и воровство международных резервов России необратимо повлияли на мировую финансовую систему. Об этом заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2026.

«Санкции и блокировка, а по сути, воровство международных резервов России необратимо повлияли на позиции мировых валют: доллара и евро. Это просто очевидный факт, нужно признать», — сказал глава государства.

По его словам, западные страны отходят от принципов свободной торговли и правил Всемирной торговой организации, все чаще используя односторонние ограничения, и тем самым подрывают доверие к этим институтам. Это подталкивает государства искать альтернативные механизмы взаимодействия, пояснил президент.

«Все страны <…> без исключения, они, как и Россия, могут в любой момент лишиться доступа к своим законным активам, которые размещены в долларах или евро, а также к западной финансовой платежной инфраструктуре», — заявил Путин.