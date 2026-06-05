Путин на ПМЭФ раскритиковал агрессивную политику Европы

Европейские страны ведут недальновидно агрессивную политику в отношении России. Об этом на пленарном заседании ПМЭФ-2026 заявил президент Владимир Путин.

«Мы видим, какие потрясения испытывают энергетические рынки. <…> Как реализуется недальновидная политика европейской бюрократии, которая сопровождается агрессивной риторикой и ведет к дальнейшему утрате позиций Европы в мировой экономике», — сказал он.

Путин также отметил, что действия европейских элит подогревают напряженность на Ближнем Востоке и отражаются на международной безопасности. По его словам, они провоцируют хаос, в который пытаются втянуть все новые страны.

Президент отметил, что полный зал участников Петербургского международного экономического форума во время пленарного заседания — это символ высокого интереса к мероприятию, куда в этом году прибыли делегации более чем из 130 стран.