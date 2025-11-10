Котел в Красноармейске, взятие Успеновки и антирекорд ВСУ. Итоги СВО за неделю

Вооруженные силы Украины угодили в ловушку из-за принципиальности президента Владимира Зеленского, не желавшего признавать действительность. Попав в котел в Красноармейске, бойцы поставили рекорд дезертирства. Что произошло в зоне СВО за неделю с 3 по 9 ноября и чем это грозит киевскому режиму — в материале 360.ru.

Котлы на Красноармейском и Купянском направлениях Штурмовые группы 2-й армии зашли и закрепились в жилой застройке микрорайона Пригородный в Красноармейске (украинское название — Покровск). Они сосредоточились на уничтожении окруженных боевиков в восточной части Центрального района и западной промзоне. Мирных жителей активно эвакуируют в тыловые районы. Они признались, что ждали прихода российской армии. В населенном пункте Димитров (украинское название — Мирноград) активные бои развернулись в микрорайоне Восточный и продолжается активное наступление в сторону Западного. С 1 по 17 ноября России отошли 24 здания, 8 ноября — 19 построек.

Касаемо Димитрова, здесь также ситуация для противника продолжает ухудшаться. Город находится практически в окружении, и выйти, переместиться, провести ротацию и просто уже даже сбежать безболезненно у противника нет возможности от слова совсем. Денис Пушилин Глава ДНР

Для того, чтобы спасти хотя бы часть группировки в районе Димитрова, ВСУ пытались контратаковать в Родянском. Но большого успеха не добились.

Фото: РИА «Новости»

В Купянске штурмовые отряды 6-й армии продолжают уничтожение окруженного противника. Данные о продвижении приходят каждый день: в западной части города бойцы полностью зачистили улицу Леси Украинки, в промзоне на левом берегу реки Оскол выбили боевиков с четырех укрепленных позиций, на комбикормовом заводе заняли несколько зданий. ВС России продолжили отвоевывать Левадный въезд, улицы 1-я Западная и Сеньковская, бить по боевикам, засевшим в лесополосе на южной окраине города. «Отряд завершает зачистку западной части Купянска. <…> Зачистку города от ВСУ выполняем уверенно, спокойно, в соответствии с поставленными задачами», — рассказал командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным Лаврик. Что сообщил Зеленский о ситуации в Красноармейске Российские военкоры заявили, что несколько десятков батальонов ВСУ попали в окружение. Однако украинское руководство долго отказывалось признавать проблему. Президент Украины Владимир Зеленский утверждал 3 ноября, что «в Покровске враг успеха не имел за последние дни», а в Купянске якобы вообще шла зачистка.

Фото: Ukraine Presidency/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

«Купянск, до 60 человек русских остается в Купянске, идет зачистка. Мы все зачистим, в принципе, даже даты обозначен», — заявил президент. Депутаты Верховной рады Украины Марьяна Безуглая и Артем Дмитрук, экс-замминистра обороны Украины Виталий Дайнега и другие винили президента в игнорировании реальной ситуации. Звучали призывы к выводу войск. Тяжелое положение в Красноармейске Зеленский начал комментировать лишь 7 ноября. «Было за трое суток 220 штурмов Покровска. В самом городе, внутри, находится, по данным военных, 314 россиян», — сказал он на брифинге. После этого ВСУ перебросили дополнительные силы, в том числе и несколько взводов спецназовцев Главного управления разведки на двух вертолетах Black Hawk. Операцию курировал лично начальник военной разведки Кирилл Буданов, что свидетельствует об экстренности ситуации. Зеленский приказал удерживать покровско-мирноградскую агломерацию до конца.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

С Запада посыпались пессимистичные для киевского режима прогнозы. Издание The Economist назвало ситуацию в Красноармейске и Димитрове для ВСУ безвыходной, ведь октябрьские операции российских войск прошли успешно, вопреки заявлениям Зеленского об обратном. Украинским военным осталось только сражаться за позиции в попытке вывести свои силы из окружения. Раскритиковал фейковые бравады Генштаба ВСУ военный обозреватель Bild Юлиан Репке. Он заявил, что ни одно геолокационное наблюдение за Красноармейском и его окрестностями не указывали на то, что где-то в районе города успешно проводится какая-либо украинская контрнаступательная операция. «Возведение флага на здании, которое никогда не находилось под контролем России, не является успешной контрнаступательной операцией». — сказал он. Успеновка и Рыбное в Запорожской области Минобороны объявило об освобождении поселка Успеновка, который считался одним из ключевых и наиболее укрепленных узлов обороны ВСУ на левобережье реки Янчур. Это второй по численности и значимости населенный пункт в Гуляйпольском районе, крупнейший на Успеновском плацдарме, там находились многочисленные огневые позиции и инженерные заграждения.

Фото: Alexander Rekun/Global Look Press / www.globallookpress.com

Форсировав Янчур, ВС России освободили Рыбное двумя километрами северней Успеновки. Это село находится на границе с Днепропетровской областью и использовалось ВСУ как опорный пункт крупного укрепрайона. «Южнее него — населенники Новое и Новоуспеновское. Контроль над ними позволит выйти на Ровнополье и, следом, на Гуляйполе. Взятие последнего города даст возможность выйти в тыл группировки ВСУ в районе Орехова», — сообщил военкор Александр Коц. Волчье в Днепропетровской области ВС России прорвали линию обороны противника севернее Алексеевки, продвинулись вглубь обороны ВСУ более чем на три километра и взяли Волчье. Это село в Покровском районе на левом берегу одноименной реки в восьми километрах к западу от уже освобожденной Сосновки. «Группировка „Восток“ обходит с востока, юга и запада два крупных населенника — Орестополь и Великомихайловку, расположенные на важном перекрестке дорог. Их потеря осложнит логистику ВСУ и создаст предпосылки для наступления на райцентр — ПГТ Покровское», — объяснил Коц. Рекордное дезертирство Дезертирство в ВСУ достигло рекордных масштабов. В одном только октябре с места службы сбежали около 21,6 тысячи солдат. с начала 2025 года — примерно 180 тысяч человек. Военный аналитик Хендрик Леммер связал это в том числе с нехваткой оружия и отсутствием возможности скоординировано обороняться. Оставшись без помощи, украинские боевики стали сдаваться в плен. Военнослужащие 68-й отдельной егерской бригады ВСУ из Красноармейска пожаловались, что командование бросило их, приходилось прятаться в подвалах и голодать.

Фото: РИА «Новости»

«Кругом лежат трехсотые, двухсотые. Некуда идти. Семь дней без еды. Воды нет, еды нет. БК нету. В подвалах, в блиндажах. Где приходилось, там прятались. Некуда было деваться, все», — рассказал Геннадий Чернадчук. Блэкаут в Киеве С 1 по 7 ноября российские войска нанесли семь групповых ударов по предприятиям военной промышленности, объектам газо-энергетического комплекса, транспортной инфраструктуре, военным аэродромам и другим объектам на Украине, которые использовались ВСУ. Самым масштабным стал комбинированный удар в ночь на 8 ноября практически по всей левобережной Украине. В Харьковской области пострадали Змиевская ТЭС и установка комплексной подготовки газа, в Полтавской — Кременчугская ТЭС и локомотивное депо, в Николаевской — портовые и судостроительные предприятия, в Черниговской — нефтегазодобывающий объект.

Интересно Президент России Владимир Путин вручил госнаграды разработчикам крылатой ракеты «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон». Президент России Владимир Путин вручил госнаграды разработчикам крылатой ракеты «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон».

В Днепропетровской области повреждена Приднепровская ТЭС, в Одесской — подстанция, в Киевской — военная база Васильков и аэродром в Гостомеле. Госкомпания «Центрэнерго» объявила о полном отключении ТЭС: в ее ведении находятся Трипольская электростанция в Киевской области и Змиевская в Харьковской. В Киеве случился блэкаут. В домах отключили отопление и свет, трамваи и троллейбусы ходили с перебоями. Атаки на Россию Рекордное за последние дни количество беспилотников уничтожили над российскими регионами в ночь на 4 ноября — 85 штук. Главный удар пришелся на Воронежскую область, где засекли 40 дронов, вдвое меньше обнаружили над Нижегородской областью. В Белгородской области сбили 10 беспилотников, в Курской — шесть, в Липецкой — четыре, в Волгоградской области и Башкирии — по два. Один дрон летел над Саратовской областью. Повреждения получили Нефтехимический завод в Стерлитамаке и нефтеперегонные станции в двух округах Ярославской области.

Фото: Kirill Chubotin/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

В ночь на 8 ноября, пока шла атака на Украину, российские силы ПВО тоже не спали. Они уничтожили 79 украинских беспилотников, из них 36 — над Ростовской областью. В Брянской области засекли 10 дронов, в Курской — девять, в Волгоградской — восемь, в Белгородской и Крыму — по пять. Еще три сбили над Саратовской областью, один — над Воронежской. Среди последствий локальные отключения света и травмы у мирных жителей. Немного меньше беспилотников обезвредили в ночь на 6 ноября — 75 штук. Из них больше всего летело в Волгоградскую область, 49 дронов, погиб один человек. Еще семь обнаружили над Крымом, шесть над Воронежской областью, четыре — над Ростовской, три — над Белгородской, два — над Орловской, по одному над Курской Липецкой, Тамбовской и Московской. Эмблема СС и любимая мясорубка Зеленского Президент Украины попал в околовоенный скандал, засветив в интернете нацистскую символику. Он опубликовал фотографии с награждения бойцов Нацгвардии с нашивками, похожими на эмблему СС. За это в России Зеленского сравнили с Адольфом Гитлером.

Фото: Kay Nietfeld/dpa / www.globallookpress.com

На фоне неутешительных новостей из зоны боевых действий участились разговоры о смене власти. Бывший премьер-министр республики Николай Азаров напомнил, что правление Зеленского растянулось на 6,5 года, а это неправильно. Депутат Дмитрук заявил, что от президента может избавиться уставший от боевых действий Запад, ведь с ним не удастся заключить мирное соглашение. А в соцсетях Зеленскому припомнили детское увлечение — он любил играть с мясорубкой. Это показалось символичным из-за того, что происходит с ВСУ в Красноармейске. Охранника Джоли мобилизовал ТЦК В находящиеся под контроле киевского режима Херсон и Николаевскую область приехала голливудская актриса Анджелина Джоли.

Фото: Isabelle Vautier/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Гуманитарный визит обернулся большими проблемами для ее команды — военкомы ТЦК пытались мобилизовать водителя звезды. Для того, чтобы вызволить его, пришлось звонить Зеленскому.

Историю подтвердили в Верховной раде. По одной из версий мужчину отпустили, по другой — оставили в ТЦК для отправки в зону боевых действий.