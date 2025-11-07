За Красноармейском будет Павлоград, а там и весь юг: Россия подошла к знаковой точке фронта

Российские войска вышли на западные границы ДНР и продвигаются в глубь Днепропетровской области. Боевые действия на этом участке спецоперации настолько активные, что о полномасштабном наступлении заговорили в том числе на Украине. Переход под контроль ВС России Красноармейска даст возможность идти дальше. И впереди будет Павлоград — город, стратегическое значение которого переоценить сложно.

Ситуация в Днепропетровской области сейчас Днепропетровскую область утюжат не первый день: удары по военной и энергетической инфраструктуре противника армия России наносит регулярно. Подробности одной из последних атак описал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. «Если говорить конкретно о Днепродзержинске (Каменское) в Днепропетровской области, по промышленному району был нанесен мощный удар с использованием 19 дронов-камикадзе „Герань-2“», — уточнил он в Telegram-канале.

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Результат — вывод из строя тяговой подстанции Запорожье — Днепродзержинск, что создало проблемы с электроснабжением на участке Днепропетровск — Запорожье. Его использовали для военных перевозок и обеспечения днепровской группировки украинской армии.

Косвенно это подтверждали местные власти, заявив об отсутствии света в Павлограде и некоторых населенных пунктах региона. О прорыве сообщали и аналитики DeepState, упоминая, что ВСУ отвлеклись на Красноармейск (Покровск).

Резкое продвижение ВС России заметно у расположенного рядом с Красноармейском Мирнограда и Удачного в направлении трассы на Павлоград. Есть оно и южнее Запорожья, около Степногорска, и на востоке. Серая зона вокруг позиций ВСУ образовалась под Константиновкой.

Украинский парамедик Екатерина Зарембо опубликовала в соцсетях пост, в котором предупредила о нависшей над Павлоградом угрозе и заметила, что новости о ситуации в зоне боевых действий сейчас подают исключительно из медийных точек. К ним военная отнесла Красноармейск и Мирноград и добавила, что Днепропетровская область таковой не является. «Это абсолютно немедийное направление, где наступление идет полным ходом. <…> Проблема даже не в том, как черно шутят некоторые, что мы скоро будем дежурить в Павлограде. Проблема в том, что при таком темпе наступления, если его не остановить, мы отойдем и оттуда», — сказала она.

О неготовности Днепропетровской области к обороне говорила депутат Рады Марьяна Безуглая: в так называемой килл-зоне, по ее словам, нет ни сеток, ни фортификаций, ни подразделений. Главу днепропетровской ОВА перебросили в Одессу — теперь «решения принимать некому».

Действительно, вокруг Красноармейска киевский режим создал изрядную шумиху. Главком ВСУ Александр Сырский заявлял, что в город бросили десант ГУР. Группу сил спецопераций пытались высадить с вертолета, российские военные противника уничтожили.

Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre / www.globallookpress.com

Официально этот факт украинские власти отрицают, но даже Telegram-канал «Политика страны» отмечал, что данных о каком-либо существенном изменении на этом участке фронта благодаря десанту нет, а медийный эффект, наоборот, огромный. «К северо-западу от города границы серой зоны образуют горловину менее чем в три километра. При этом на свободном участке не содержится каких-либо значимых дорог — ближайшая, на Павлоград, уже перерезана россиянами», — добавляли в публикации. На этом фоне СМИ и Telegram-каналы облетело фото начальника ГУР Украины Кирилла Буданова, якобы сделанное в этом городе. Видимо, с целью показать хоть какую-то активность со стороны ВСУ.

Фото: РИА «Новости»

Что будет после освобождения Красноармейска За Красноармейск киевский режим держится яростно, хотя оборонять там практически нечего. Причин для этого несколько, в том числе и сугубо военная. Как пишет «Военная хроника», при падении города Россия получит возможность быстрее развить наступление на Днепропетровскую область, минуя Славянск и Краматорск.

В этом случае откроется путь на Павлоград и, возможно, даже на Днепропетровск, которые, судя по всему, не готовы к обороне.

По мнению западных экспертов, в ноябре южный фронт ВСУ рухнет, Красноармейск в течение нескольких дней перейдет под контроль ВС России, и начнется наступление на Новопавловку, Дачное и Филию. «Как только эти села будут взяты, <…> ничто не остановит русских, пока они не дойдут до Павлограда», — приводил данные аналитиков «Милитарист». Сам город — важнейшая приоритетная стратегическая цель, отметил Telegram-канал «Южный фронт». «Его удобное расположение фактически делает всю логистику целых двух фронтов: Донбасского и Запорожского», — указали авторы канала.

Фото: РИА «Новости»

Значение Павлограда для дальнейшего наступления России Глава Каховского муниципального округа Херсонской области, военный эксперт Павел Филипчук в беседе с 360.ru объяснил, что потеря Павлограда грозит ВСУ расколом оборонительных сил на отдельные части.

Павлоград на востоке региона обеспечивает переброску сил ВСУ в сторону того же Красноармейска в ДНР, потом — далее Славянска, Краматорска. И даже для Харькова город — некий оборонительный тын. Поэтому потеря Павлограда приведет к краху Вооруженных сил Украины. Для нашей армии это знаковая точка.

С ним согласился и капитан первого ранга запаса и военный эксперт Василий Дандыкин, назвав город главным логистическим и транспортным узлом для обеспечения донбасской группировки противника. Он тоже обратил внимание, что дорога на Павлоград будет свободна после ликвидации котла в Красноармейской агломерации. Взятие под контроль крупных городов, добавил заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный журналист Алексей Борзенко, всегда открывает путь дальше. К тому же пока российские военные находятся на левом берегу Днепра, а то же Запорожье — на правом. «Естественно, освобождение таких городов дает нам преимущество при освобождении следующих», — подчеркнул собеседник 360.ru.

Фото: РИА «Новости»

Ни он, ни Дандыкин не взялись утверждать, насколько сложными окажутся бои в Павлограде. Однако Борзенко напомнил, что чем крупнее населенный пункт, тем сложнее его инфраструктура. Кроме того, российская армия не идет в лобовые штурмы.

«Но города всегда сложнее освобождать, чем открытую местность. Потому что там дома, там живут мирные люди. Конечно, можно было бы по-американски уничтожить все, снести город к чертовой матери. И сказать, что он взят. Но город-то будет мертвый», — заключил военный журналист.