Попавшие в котел в Димитрове бойцы ВСУ начали сдаваться в плен

В ДНР украинские боевики, попавшие в окружение в Димитрове, начали сдаваться в плен российским бойцам. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«В районе Димитрова находится в окружении украинская группировка. Пошли сообщения о пока еще единичных случаях сдачи в плен [солдат ВСУ]», — сказал он.

Марочко прогнозирует, что в ближайшее время их количество увеличится, так как сейчас ВСУ еще используют имеющиеся у них резервы. Вот только уже на следующей неделе украинские солдаты останутся без провианта и боеприпасов. Им придется делать выбор между жизнью и смертью.

Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что украинская армия фактически потеряла контроль над Красноармейском и Димитровом.