Азаров: сохранение власти за Зеленским уничтожит Украину и ее народ

Президент Владимир Зеленский целенаправленно ведет Украину к уничтожению страны и ее народа. Об этом в Telegram-канале заявил бывший премьер-министр республики Николай Азаров.

«Зеленский находится у власти 6,5 года. <…> Мне безразлична его судьба, но, если он останется у власти, это будет означать продолжение разрушения Украины и уничтожение ее народа» — написал он.

По мнению Азарова, если такой расклад событий в стране украинцам непонятен, то они могут выбирать кого угодно, даже Зеленского.

Экс-премьер уверен, что жителей Украины неизбежно ждут те же проблемы, которые они испытывают последние годы, если власть сохранится за Зеленским.

Ранее депутат Верховной рады Николай Княжицкий предположил, что перед выборами, которые могут состояться в 2026 году, офис Зеленского начнет зачищать политическое поле через суды.

Политика украинского лидера неоднократно вызывала критику со стороны его предшественника Петра Порошенко. Он обвинял Зеленского в авторитаризме.