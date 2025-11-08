Средства ПВО сбили 79 украинских беспилотников

Средства противовоздушной обороны в течение прошлой ночи сбили 79 украинских беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве отметили, что 36 БПЛА сбили над Ростовской областью, 10 — над территорией Брянской, девять — над Курской, восемь — над Волгоградской.

Еще по пять дронов ликвидировали над Крымом и Белгородской областью, три — над Саратовской областью, а также по одному — над Орловской, Смоленской и Воронежской областями.

Ранее в Саратове в результате атаки беспилотника пострадал один человек, сообщал глава области Роман Бусаргин. Он объявлял об угрозе атаки дронов после трех часов ночи.

Также беспилотники ВСУ атаковали энергетические объекты в Волгоградской области. Жители населенных пунктов в районе подстанции ЛЭП Балашовская временно остались без света, заявлял губернатор Андрей Бочаров.