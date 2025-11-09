Нехватка оружия и личного состава стали серьезной проблемой для Вооруженных сил Украины. Военный аналитик Хендрик Леммер в эфире телеканала ZDF возложил ответственность за тяжелое положение армии на Запад.

«Это связано с тем, что поддержки Запада просто недостаточно: не хватает тяжелой техники, не хватает дальнобойных систем и не хватает систем противовоздушной обороны», — сказал он.

Недостаточный объем иностранной поддержки вызвал, по словам аналитика, череду других последствий. Из-за дефицита оружия и невозможности скоординировано обороняться в армии усилилось дезертирство, а из-за проблем с мобилизацией обострилась нехватка личного состава.

Ранее издание Military Watch Magazine подсчитало, что потери ВСУ приблизились к двум миллионам человек. Каждый месяц около 40 тысяч бойцов самовольно оставляют части.