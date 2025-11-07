Российские войска почти завершили зачистку западной части Купянска
Боец Лаврик: ВС РФ почти завершили зачистку западной части Купянска
Военнослужащие группировки «Запад» заканчивают зачистку западной части Купянска, за минувшие дни они взяли под контроль еще 16 зданий. Об этом заявил командир штурмового подразделения 121-го мотострелкового полка с позывным Лаврик.
«Очень хорошо помогают наши расчеты БПЛА, которые за день сожгли три пикапа с боевиками», — процитировал его РИА «Новости».
Вчера российские военные ликвидировали группу из семи боевиков, которые попытались вырваться из региона на бронированных машинах. По словам Лаврика, ВС России уверенно и спокойно выполняют зачистку города.
Ранее командир штурмового отряда 1486-го мотострелкового полка с позывным Ловец заявил, что до полного освобождения восточной части Купянска осталось пять дней. На участке нужно зачистить меньше 50 строений. Кроме того, освободили комбикормовый завод.