У президента Украины Владимира Зеленского в детстве одной из любимых игрушек была советская мясорубка. Об этом рассказала его мать Римма Владимировна в беседе с журналистами Znaj.UA.

«Вернувшись из детского садика, больше всего любил играть с мясорубкой — еще той, старой, советской», — призвалась она.

По ее словам, в детском саду Зеленский всегда собирал вокруг себя других детей. Также он любил придумывать игры. Интервью мать Зеленского дала еще несколько лет назад, но по Сети оно стало разлетаться сейчас.

Зеленский провел детские годы в Кривом Роге. Он был единственным ребенком в семье, учился в школе с углубленным изучением английского языка, занимался борьбой и танцами.

Ранее в Верховной раде заявили, что Зеленский, не соглашаясь на мирные переговоры с Россией, отправляет украинцев в мясорубку. Такую же реакцию вызывает насильственная мобилизация на Украине.