Генштаб ВСУ анонсировал военные решения по Красноармейску

Об операции в Красноармейске (украинское название — Покровск) украинцы узнают постфактум. Глава Генштаба Вооруженных сил Украины Андрей Гнатов сообщил на заседании ставки, что военное командование намерено действовать непублично. Запись брифинга после совещания опубликовала пресс-служба президента.

«Все решения касательно этой операции будут приниматься военным командованием. Это точно не публичная история, но о последствиях решений, когда они будут приняты и когда это можно будет обнародовать, обществу сообщат», — сказал он.

Гнатов уточнил, что бои идут в городской застройке Красноармейска, особенно интенсивные — на юге. Он отказался предавать огласке планы ВСУ, заявив, что это противоречит интересам военных.

Ранее российские войска вошли в Красноармейск, который считается плацдармом для продвижения в Днепропетровскую и Запорожскую области. Президент Украины Владимир Зеленский приказал удерживать город до последнего.