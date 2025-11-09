Первая украинская ТЭС на биомассе попала под удар

Clear Energy: на Украине повреждена первая ТЭС на биомассе

Под массированный удар попала первая крупная украинская ТЭС на биомассе. Она получила сильные повреждения, сообщил соучредитель компании-оператора Clear Energy Андрей Гриненко в Facebook*.

«Она стала <…> первой большой станцией на биомассе», — сказал он.

Гриненко не уточнил, о какой именно станции речь. По его словам, ее построили в 2016 году. Масштаб урона бизнесмен показал на фото: по территории производства разлетелись опаленные обломки профнастила, некоторые стены повреждены.

Ранее государственная компания «Центрэнерго» объявила о полной остановке генерации на всех украинских ТЭС.

ВС России ударили по объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий ВПК. В Киеве встали трамваи, Укрэнерго ввело график отключений света в регионах.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.