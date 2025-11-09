Уровень дезертирства из рядов ВСУ достиг рекордных показателей. В связи с этим на Украине ужесточают мобилизационные мероприятия, силой заставляя новобранцев идти на службу, сообщил корреспондент Die Welt Кристоф Ваннер.

Он проанализировал опубликованную в СМИ статистику. Ваннер отметил, что положение дел для Вооруженных сил Украины с каждым днем только усугубляется.

«Согласно данным местных информационных агентств в октябре дезертировали около 21 600 солдат ВСУ. С начала года, как сообщается, дезертировали около 180 тысяч человек», — написал журналист.

Ваннер подчеркнул, что это новый рекорд, ведь даже в самые сложные периоды показатели не достигали такой планки. С января линию боевого соприкосновения самовольно покинули примерно 180 тысяч украинцев.

Подсчеты MWM показали, что потери ВСУ приблизились к двум миллионам человек. Также командование не может решить проблему дезертирства.