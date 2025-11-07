В Чугуеве поразили пункты запуска БПЛА и дислокации иностранных наемников ВСУ
В Харьковской области войска ВС России поразили позиции для запуска дальних ударных дронов ВСУ и пункт дислокации иностранных наемников. Об этом сообщил источник РИА «Новости» в российских силовых структурах.
«Уничтожены стартовые площадки и склады боекомплекта расчетов БПЛА первого и девятого погранотрядов [Украины], а также пункт временной дислокации иностранных наемников в Чугуеве», — заявил собеседник журналистов.
Ранее российские войска уничтожили командира расчета ВСУ, который запускал дроны по мирному населению Белгородской области. Речь идет о боевиках 58-й отдельной мотопехотной бригады. Противники запускали беспилотники как можно ближе к региону, пытаясь добиться максимальной дальности поражения.
ВСУ почти каждый день атакуют Белгородскую область. Например, в ночь на 5 ноября средства ПВО сбили над регионом два БПЛА.