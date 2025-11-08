Жители Волгоградской области остались без света из-за налета БПЛА

Украинские беспилотники атаковали объекты энергетики в Волгоградской области. Без света остались жители населенных пунктов в районе подстанции ЛЭП Балашовская, сообщил губернатор Андрей Бочаров в Telegram-канале администрации.

«Силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации отражена массированная атака беспилотных летательных аппаратов на объекты энергетической инфраструктуры Волгоградской области», — объявил он.

Жилой сектор не пострадал. Проблемы с электричеством начались в Киквидзенском, Урюпинском, Новониколаевском и Новоанинском районах. Бочаров сообщил, что ремонтные бригады уже приступили к работе.

Несколько беспилотников уничтожили над Курском. Частные дома в Железнодорожном округе получили повреждения.