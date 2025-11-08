ВСУ лишились последней возможности выйти из Красноармейска (украинское название — Покровск) , котел закрыт. Об этом сообщил журналист Руслан Осташко в Telegram-канале .

«По данным профильных каналов, российские войска завершили операцию по полному окружению Покровска. Взятие под контроль села Ровное, ранее находившегося в серой зоне, означает замыкание кольца и полную блокаду города», — написал он.

По данным источников, в окружении могут находиться до двух тысяч украинских военных. Все пути для безопасного выхода заблокированы, а попытки ВСУ наладить снабжение или перебросить подкрепление не увенчались успехом. Город оказался отрезан от основных путей сообщения.

Немецкий аналитик Юлиан Репке, известный своими русофобскими взглядами, ранее предупреждал о риске такого сценария. Он утверждал, что оборону Красноармейска держат лучшие из четырех бригад. Его прогноз сбылся: ситуация для украинских войск стремительно ухудшается.

Освобожденный поселок Шевченко под Красноармейском усеян телами погибших украинских бойцов, сообщало РИА «Новости». Украинские военные пытались отбить позиции, захваченные российскими силами, но это приводило к большим потерям в рядах ВСУ.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что в ДНР украинские боевики, попавшие в окружение в Димитрове, начали сдаваться в плен российским бойцам. По его предположению, в ближайшее время их количество увеличится.