Один человек пострадал в Саратове при атаке БПЛА

В Саратове при атаке беспилотником пострадал жилой сектор. Один человек получил травмы, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в Telegram-канале .

О работе сил ПВО он объявил после трех часов ночи. Местами в Саратовской области сработала система оповещения. Спустя полчаса Бусаргин сообщил о повреждениях в жилом секторе Саратова.

«Предварительно пострадал один человек. На месте работают все необходимые экстренные службы», — сказал он.

Ранее военные уничтожили украинские беспилотники в Волгоградской и Курской областях. Без света остались населенные пункты в Киквидзенском, Урюпинском, Новониколаевском и Новоанинском районах. В Курске повреждены дома в Железнодорожном округе, о пострадавших не сообщалось.