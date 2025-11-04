Стала известна причина взрыва на промкомплексе башкирского Стерлитамака

Промышленный комплекс Стерлитамака подвергся атаке беспилотников. Об этом сообщил глава Республики Башкортостан Радий Хабиров в своем Telegram-канале .

«Промышленный комплекс Стерлитамака подвергся террористической атаке двумя БПЛА», — отметил он.

Хабиров обратил внимание, что средства ПВО Министерства обороны России и службы безопасности предприятий сбили оба беспилотника. Обломки дронов упали в промзоне в районе вспомогательного цеха.

По словам главы республики, погибших и пострадавших нет, предприятие работает в штатном режиме.

Ранее мэр Стерлитамака Эмиль Шаймарданов сообщил, что выехал на место происшествия на нефтехимический завод, где во вторник утром произошел взрыв.