Экс-замглавы Минобороны Украины призвал вывести войска из Красноармейска

Киевским властям необходимо принять решение о выводе войск из двух городов ДНР — Красноармейска и Димитрова. Об этом заявил бывший заместитель министра обороны Украины Виталий Дейнега в соцсети.

По его словам, приказ о выводе бойцов ВСУ нужно подписать в ближайшее время, в противном случае украинскую сторону ожидают печальные последствия.

«Мы можем оказаться в ситуации не только утраты значительного количества максимально мотивированных десантников и морпехов. <…> Мы можем оказаться в ситуации, когда некому будет латать дыру во фронте», — написал Дейнега.

Экс-замглавы Минобороны Украины добавил, что фактически ВСУ уже потеряли Красноармейск и Димитров.

Ранее стало известно, что ВС России пресекли попытку высадки группы десанта ВСУ под Красноармейском.