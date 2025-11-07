Зеленский заговорил о последствиях потери Красноармейска

Зеленский: победа России в Красноармейске отсрочит усиление против нее санкций

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с переходом Красноармейска под контроль ВС России отсрочат введение новых санкций. Об этом сообщил Telegram-канал «Страна.ua» .

Зеленский предположил, что Россия может использовать победу в Красноармейске как повод для того, чтобы Запад надавил на Украину с целью вывести подразделения ВСУ из ДНР.

«Это фактор, который также может влиять на введение санкций или их отсрочку. Знаете, все в ожидании», — отметил он.

С начала ноября окруженные в Красноармейске украинские войска начали сдаваться в плен. Пленные бойцы утверждают, что командование ВСУ их бросило, оставив без продовольствия. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские подразделения активно продвигаются вперед на Красноармейском направлении. Самые тяжелые бои идут в городской застройке.