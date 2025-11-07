Скоро отступать будет поздно: ВСУ призвали к бегству из Красноармейска
ZDF: скоро ВСУ будет поздно отступать из Красноармейска
Для организованного отступления ВСУ из Красноармейска скоро будет слишком поздно. Об этом сообщил немецкий телеканал ZDF.
Журналисты выразили недоумение очередным окружением боевиков, несмотря на весь опыт предыдущих сражений.
«Очевидно, что российское кольцо окружения Красноармейска и Мирнограда смыкается. Глубоко находятся некоторые из самых подготовленных украинских бригад — 25-я и 37-я. Позиции 155-й и 92-й бригад также находятся под огромной угрозой», — констатировали они.
Телеканал напомнил, что неорганизованное и поспешное отступление в последнюю минуту всегда приводит к практически полной утрате боевой техники и большим человеческим потерям.
«Трудно осознать, почему командование Украины постоянно совершает одну и ту же ошибку — слишком поздно отдает приказ об отступлении», — заключили авторы материала.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский отдал приказ держать Красноармейск до последнего.