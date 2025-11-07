Для организованного отступления ВСУ из Красноармейска скоро будет слишком поздно. Об этом сообщил немецкий телеканал ZDF .

Журналисты выразили недоумение очередным окружением боевиков, несмотря на весь опыт предыдущих сражений.

«Очевидно, что российское кольцо окружения Красноармейска и Мирнограда смыкается. Глубоко находятся некоторые из самых подготовленных украинских бригад — 25-я и 37-я. Позиции 155-й и 92-й бригад также находятся под огромной угрозой», — констатировали они.

Телеканал напомнил, что неорганизованное и поспешное отступление в последнюю минуту всегда приводит к практически полной утрате боевой техники и большим человеческим потерям.

«Трудно осознать, почему командование Украины постоянно совершает одну и ту же ошибку — слишком поздно отдает приказ об отступлении», — заключили авторы материала.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отдал приказ держать Красноармейск до последнего.