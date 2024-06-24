Боец ММА, сыновья и племянник чиновника. Кто устроил теракт в Дагестане?

В Дагестане группа террористов устроила стрельбу в двух местах одновременно. Их целью стали православные храмы, синагога и пост ДПС. В результате погибли 20 человек. Как развивались события и кто мог стоять за терактом, выяснил 360.ru.

Теракт в Дагестане: хронология Первые выстрелы раздались возле православной церкви в Дербенте примерно в 19:00 по московскому времени 23 июня. Неизвестные напали на храм Покрова Пресвятой Богородицы, где шла служба по случаю Троицы. В здании находились около 40 человек. По словам очевидцев, боевики ворвались внутрь, расстреляли охранника и набросились с ножом на 66-летнего настоятеля — протоиерея Николая Котельникова. Он погиб.

Фото: РИА «Новости»

Затем террористы, вооруженные автоматическим оружием, подожгли синагогу в Дербенте и скрылись на белом Volkswagen Polo. Правоохранительные органы сразу составили на машину ориентировку и объявили ее в розыск. Примерно в то же время в Махачкале напали на пост ДПС на улице Ермошкина. При обстреле погиб один полицейский, шестерых сотрудников ранили. Силовики вступили в перестрелку с нападавшими рядом с православным храмом, где оказались заблокированы 19 прихожан. Люди успели забаррикадироваться.

Фото: РИА «Новости»

После этого боевики угнали машину. Они остановили случайного автомобилиста выстрелом, вытащили из машины и скрылись. Власти объявили план «Перехват», в республике ввели режим контртеррористической операции. Полицию и профильные ведомства перевели в особый режим несения службы. На улицы вывели тяжелую военную технику.

О ликвидации первых двух боевиков сообщили примерно в 20:00. Ближе к двум часам ночи Национальный антитеррористический комитет заявил, что всего устранили пять террористов: троих в Махачкале, двоих — в Дербенте. В СК и МВД подтвердили эти данные. НАК объявил об окончании контртеррористической операции утром 24 июня.

Фото: В Дагестане совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу / РИА «Новости»

Последствия теракта: кто погиб в Дагестане Следственный комитет возбудил уголовное дело. Его квалифицировали по статьям 205-й УК «Террористический акт», 222-й «Незаконные приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия» и 226-й «Хищение огнестрельного оружия». Жертвами стали более 15 сотрудников правоохранительных органов и несколько гражданских лиц, в том числе протоиерей Николай Котельников. Среди погибших — полицейский из Дагестанских Огней, который прибыл на подмогу коллегам, и росгвардеец. Частичный список жертв предоставил СКР: полицейский СР ОБ ППСП ОМВД России по г. Дербенту старший сержант полиции Марат Алиев;

дознаватель ОД ОМВД России по г. Дербенту младший лейтенант полиции Тамерлан Гасанбеков;

оперуполномоченный ОУР ОМВД России по г. Дербенту капитан полиции Сейфелмелук Гаджиалиев;

заместитель командира взвода ОБ ППСП ОМВД России по г. Дербенту старший лейтенант полиции Эйнар Исмаилов;

инспектор полка ДПС ГИБДД МВД по РД (по обслуживанию г. Махачкала) лейтенант полиции Магомед Магомедов;

инспектор полка ДПС ГИБДД МВД по РД лейтенант полиции Ахмед Казимагомедов;

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инспектор полка ДПС ГИБДД МВД по РД сержант полиции Хабиб Алиев;

инспектор полка ДПС ГИБДД МВД по РД сержант полиции Магомедрасул Мамаев;

инспектор полка ДПС ГИБДД МВД по РД младший лейтенант полиции Мугудин Бутаев;

заместитель командира взвода Полка ППСП УМВД России по г. Махачкале старший лейтенант полиции Тамирлан Ибрагимов;

полицейский Полка ППСП УМВД России по г. Махачкале сержант полиции Султан Джаруллаев;

полицейский-водитель Полка ППСП УМВД России по г. Махачкале сержант полиции Джалил Гебеков;

специалист ВОГ МВД РФ в РД (УМВД России по Тюменской области) лейтенант полиции Виталий Мезенцев;

старший полицейский ОВО УФСНГ РФ по РД прапорщик полиции Рамазан Атциев.

Минздрав Дагестана сообщил, что при нападении боевиков погибли 20 человек, пострадали 46. В республике открыли горячую линию для пострадавших: 8 (8722) 67-33-25. Траур продлится с 24 по 26 июня.

Семья боевиков — кто они? По предварительным данным, в числе ликвидированных боевиков оказались Осман и Адиль Омаровы. Это сыновья главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, где произошло одно из нападений. В теракте мог участвовать и его племянник — 32-летний Абдусамад Амадзиев. Чиновника сразу задержали. Его допросили, дома провели обыск. Кроме того, Магомеда Омарова исключили из партии «Единая Россия» за дискредитирующие действия. Против него могут возбудить уголовное дело за пособничество террористам. По информации источника RT, Осман и Адиль были приверженцами «Аль-Каиды»*. Другие СМИ пишут, что нападение готовилось с мая, участники общались в закрытом чате из шести человек. Одной из целей боевиков был настоятель Николай Котельников.

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По данным Telegram-канала Readovka, один из ликвидированных в Дагестане террористов — 28-летний экс-боец ММА Гаджимурад Кагиров. В 2021 году он представлял клуб Хабиба Нурмагомедова. Кагиров вышел на два боя, оба выиграл. Среди нападавших также опознали 36-летнего Али Закаригаева, который жил в селе Сергокала, и 42-летнего Далгата Даудова, написала «Комсомольская правда». Telegram-канала Brief уточнил, что Али исключили из партии «Справедливая Россия — За правду» за участие в нападении.

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Разные источники высказали предположения, кто может стоять за терактом. Одно из самых популярных — влияние из-за рубежа. На это указывает иностранное оружие у боевиков, в том числе винтовка AR-15. Помимо этого, в Дагестане могла активизироваться «спящая ячейка» одного из террористических движений.

«Банды-формирования, осевшие в горах на Кавказе еще со времен 90-х годов, несамостоятельные. Радикалы действуют по чужому сценарию», — рассказал 360.ru председатель коллегии АНО «Центр исследований и развития евразийства» Юрий Самонкин. В пример он привел теракт в «Крокус Сити Холле» — там СК установил цепочку от исполнителей к заказчикам. «Формирования, с которыми Россия воевала в 90-е годы, курируют США. Это проект создали для противодействия Советскому Союзу в Афганистане, из-за чего образовалась „Аль-Каида“*, которая вышла из-под контроля и начала бить по США», — пояснил Самонкин.

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Попытка расшатать общество Власти решительно осудили теракт в Дагестане. Президент России Владимир Путин принес соболезнования родным погибших в теракте. Глава Совфеда Валентина Матвиенко призвала не поддаваться эмоциям на фоне трагедии. Губернатор Ростовской области Василий Голубев в соцсетях пожелал душевных сил жителям северокавказской республики. Он заявил, что «попытка расшатать наше общество провалилась». Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев тоже выразил соболезнования и сообщил, что российские власти могут рассчитывать на помощь казахстанских силовиков в расследовании. Он назвал случившееся античеловеческим деянием. С Токаевым согласились руководители Китая, Таджикистана, Азербайджана, Узбекистана, МИД Ирана. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло добавил, что нападением недоброжелатели хотели «раскачать Северный Кавказ изнутри».

Преступники полагают, что смогут разжечь межрелигиозное противостояние. Ошибаются. Сергей Меняйло

Депутат Госдумы от республики Абдулхаким Гаджиев допустил, что за произошедшим стоят спецслужбы Украины и НАТО.

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* Террористическая организация, запрещена в России