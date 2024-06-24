Токаев предложил Путину помощь по расследованию терактов в Дагестане

Президент Казахстана Токаев выразил соболезнования из-за терактов в Дагестане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил российскому коллеге Владимиру Путину соболезнования из-за терактов в Дагестане. Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале пресс-службы главы республики.

«Касым-Жомарт Токаев выразил президенту России Владимиру Путину искренние соболезнования и сочувствие в связи с террористическими атаками на православные храмы и синагогу в Дагестане», — отметили в пресс-службе.

Токаев предложил помощь в расследовании терактов по линии силовых ведомств. Он назвал случившееся античеловеческим деянием, которое Казахстан решительно осуждает. Страна выступила за развитие многостороннего сотрудничества в борьбе с терроризмом под эгидой ООН, ШОС и других международных организаций.

Накануне в Дагестане произошли теракты. Боевики совершили нападения на две церкви и синагогу в Махачкале и Дербенте. Известно, что погибли свыше 15 полицейских и несколько мирных жителей. В Дагестане объявили трехдневный траур.

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