Контртеррористическую операцию в Дагестане полностью завершили

НАК: в Дагестане завершили контртеррористическую операцию и сняли режим КТО

В Махачкале и Дербенте завершили контртеррористическую операцию и отменили специальный правовой режим. Об этом сообщил информационный центр Национального антитеррористического комитета.

«В связи с ликвидацией угроз жизни и здоровью граждан в соответствии с Федеральным законом „О противодействии терроризму“ принято решение о прекращении контртеррористической операции», — объявила пресс-служба.

Правовой режим КТО на территории Махачкалы и Дербента отменили 24 июня в 08:15.

О завершении КТО в Дагестане сообщили также власти Ростовской области. Губернатор Василий Голубев выразил соболезнования родным и заявил, что нападавшим не удалось дестабилизировать обстановку в обществе.

Стрельба на улицах Махачкалы и Дербента послышалась 23 июня. Боевики напали на церкви, синагогу и пост ДПС. Погибли более 15 полицейских и несколько рядовых жителей. Среди жертв теракта — пожилой православный священник.