Сегодня 22:27 Главу Сергокалинского района задержали в Махачкале Фото: Freepik
Силовики задержали главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова в связи с возможным участием его сыновей в нападении на Махачкалу и Дербент. Об этом сообщило
РИА «Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.
По данным источника издания, Омарова отправят в отставку. Сейчас он находится на допросе. Согласно предварительной версии, сыновья чиновника участвовали в терактах в Дагестане.
По данным МВД Дагестана,
неизвестные обстреляли машину с полицейскими на площади в селе Сергокалы. С ранением госпитализировали одного сотрудника. В ведомстве уточнили, что это предварительная информация.
Вечером 23 июня группа неизвестных открыла огонь возле
православной церкви в Дербенте. С места преступления они уехали на белом Volkswagen Polo.
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