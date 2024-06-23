Главу Сергокалинского района задержали в Махачкале

Силовики задержали главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова в связи с возможным участием его сыновей в нападении на Махачкалу и Дербент. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным источника издания, Омарова отправят в отставку. Сейчас он находится на допросе. Согласно предварительной версии, сыновья чиновника участвовали в терактах в Дагестане.

По данным МВД Дагестана, неизвестные обстреляли машину с полицейскими на площади в селе Сергокалы. С ранением госпитализировали одного сотрудника. В ведомстве уточнили, что это предварительная информация.

Вечером 23 июня группа неизвестных открыла огонь возле православной церкви в Дербенте. С места преступления они уехали на белом Volkswagen Polo.