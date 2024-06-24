Трехдневный траур объявили в Дагестане после терактов

Власти Дагестана объявили траур после терактов в Дербенте и Махачкале

Траур объявили в Дагестане 24, 25 и 26 июня. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба главы региона.

«24, 25 и 26 июня объявлены в Дагестане днями траура. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Меликов», — говорится в сообщении.

В дни траура на всей территории республики приспустят государственные флаги. В учреждениях культуры и телерадиокомпаниях Дагестана отменят все развлекательные, увеселительные мероприятия и передачи. Власти примут необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим.

Боевики устроили стрельбу в двух православных церквях и синагоге в Махачкале и Дербенте. Также по удар попал пост ДПС. В Махачкале боевики убили священника и охранника церкви. Служители вместе с прихожанами успели закрыться в здании храма.

По данным главы республики, погибли более 15 полицейских и несколько мирных жителей. Также Меликов сообщили о ликвидации шести боевиков в Дагестане.