Кадыров назвал теракты в Дагестане подлой провокацией

Нападения террористов в Дагестане направлены на то, чтобы внести разлад между разными конфессиями. Об этом в Telegram-канале написал глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Террористы в очередной раз показали свою истинную подлую и трусливую сущность. <…> Убили больного старого священника… <…> На такое могут пойти только нелюди, которых нужно уничтожать на месте. Случившееся выглядит подлой провокацией и попыткой внести разлад между конфессиями», — отметил он.

По мнению Кадырова, у тех, кто совершил эти преступления, «нет ни веры, ни нации, ни элементарного мужского достоинства».

Глава Чечни выразил соболезнования родным и близким погибших во время нападений, отметив, что готов оказать любую помощь в поимке боевиков.

Боевики устроили стрельбу в двух городах республики. По данным МВД Дагестана, что в Дербенте погиб один правоохранитель, еще один получил ранение.

В Махачкале смертельные ранения получил один полицейский, шестеро ранены. Сейчас в Дагестане действует режим КТО. Преступники разыскиваются.