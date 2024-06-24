Рогозин призвал не обвинять Украину и НАТО в нападении на Дагестан

Фото: РИА «Новости»

Если искать в каждой сложной ситуации украинский или американский след, то это приведет к большим проблемам внутри страны. С таким заявлением выступил сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале.

Он не согласился с депутатом Госдумы от Дагестана Абдулхакимом Гаджиевым, который предположил, что за терактом в Дагестане стоят спецслужбы других стран.

«Я считаю, что если мы каждый теракт, замешанный на национальной и религиозной нетерпимости, ненависти и русофобии, будем списывать на происки Украины и НАТО, то этот розовый туман приведет нас к большим проблемам», — написал Рогозин.

По словам сенатора, такой подход напоминает пословицу, что в чужом глазу можно увидеть соринку, а в своем не заметить бревно.

Ранее Гаджиев заявил, что за нападением на Дагестан могут стоять спецслужбы Украины или НАТО. По его словам, эти силы пытаются раскачать ситуацию внутри России.

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