Власти Ростовской области назвали цель терактов в Дагестане

Голубев: попытка расшатать общество терактами в Дагестане провалилась

Фото: РИА «Новости»

Нападениями в Дагестане террористы пытались расшатать ситуацию в обществе. Губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале выразил соболезнования жителям региона.

«В Махачкале и Дербенте завершилась контртеррористическая операция, попытка расшатать наше общество провалилась», — сказал он.

Голубев выразил соболезнования родным погибших, пожелал пострадавшим выздоровления, а всем жителям Дагестана — душевных сил. Губернатор заявил, что в Ростовской области понимают важность межконфессионального и межнационального мира и согласия.

Нападения на пост ДПС, православные церкви и синагогу произошли 23 июня. По последней информации, озвученной главой Дагестана Сергеем Меликовым, более 15 сотрудников полиции и несколько гражданских погибли. Среди них — православный священнослужитель Николай Котельников. В регионе объявили трехдневный траур.

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