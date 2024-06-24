Жертвами терактов в Дагестане стали более 15 сотрудников полиции

Меликов: в результате терактов в Дагестане погибли более 15 полицейских

Более 15 сотрудников полиции погибли в результате терактов в Дагестане. Также среди погибших есть несколько гражданских, об этом сообщил в Telegram-канале глава региона Сергей Меликов.

По его словам, в Махачкале и Дербенте уже завершили активную фазу оперативно-боевых мероприятий. Всего силовики ликвидировали шесть террористов.

Следственные мероприятия в Дагестане будут проводить пока не выявят всех участников «спящих ячеек». Сейчас ситуацию в регионе контролируют органы госвласти и правоохранители.

В воскресенье, 24 июня, боевики напали на две православные церкви и синагогу в Дербенте и Махачкале. Они убили священника и охранника храма. Служители с прихожанами успели спрятаться в здании храма.