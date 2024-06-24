Жертвами терактов в Дагестане стали более 15 сотрудников полиции

Более 15 сотрудников полиции погибли в результате терактов в Дагестане. Также среди погибших есть несколько гражданских, об этом сообщил в Telegram-канале глава региона Сергей Меликов.
По его словам, в Махачкале и Дербенте уже завершили активную фазу оперативно-боевых мероприятий. Всего силовики ликвидировали шесть террористов.
Следственные мероприятия в Дагестане будут проводить пока не выявят всех участников «спящих ячеек». Сейчас ситуацию в регионе контролируют органы госвласти и правоохранители.
В воскресенье, 24 июня, боевики напали на две православные церкви и синагогу в Дербенте и Махачкале. Они убили священника и охранника храма. Служители с прихожанами успели спрятаться в здании храма.
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