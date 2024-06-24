Главу района в Дагестане исключили из «Единой России» после терактов

Главу Сергокалинского района Дагестана Омарова исключили из «Единой России»

Фото: РИА «Новости»

Главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова исключили из партии «Единая Россия» за дискредитирующие действия. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения партии в Telegram-канале.

Там уточнили, что решение приняли в региональном политсовете «Единой России».

«Решение принято в соответствии с уставом — за дискредитирующие партию действия», — отметили в сообщении.

Ранее правоохранители задержали главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова в связи с возможным участием его сыновей в терактах в Махачкале и Дербенте. Теперь чиновника ждет отставка. Сейчас он находится на допросе.

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