Главу района в Дагестане исключили из «Единой России» после терактов

Главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова исключили из партии «Единая Россия» за дискредитирующие действия. Об этом сообщила
пресс-служба регионального отделения партии в Telegram-канале.
Там уточнили, что решение приняли в региональном политсовете «Единой России».
«Решение принято в соответствии с уставом — за дискредитирующие партию действия», — отметили в сообщении.
Ранее правоохранители задержали главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова в связи с
возможным участием его сыновей в терактах в Махачкале и Дербенте. Теперь чиновника ждет отставка. Сейчас он находится на допросе.
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