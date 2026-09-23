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    Полиция начала проверку после сообщений о стрельбе Джигана в собственном доме

    Фото: РИА «Новости»

    Правоохранители начали проверку после сообщений в СМИ о том, что рэпер Джиган открыл стрельбу и удерживал людей в подмосковном доме. Об этом 360.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

    «По информации, изложенной в публикациях, проводится проверка», – рассказали в ведомстве.

    Сегодня стало известно, что в начале июля Джиган устроил перестрелку в подмосковном доме, где в это время находились его дети. Охранник получил ранения, остальные остались целы, но очень испугались. Информацию о случившемся подтвердил и отчим экс-супруги артиста — Оксаны Самойловой — Максим Герасимов. Сам же музыкант опровергает все слухи и говорит, что «хейтеры все перекрутили».

    Клинический психолог Инна Паустовская отметила, что восстановление дочек рэпера после произошедшего займет много месяцев. Она также назвала действия исполнителя возможной острой психотической реакцией.

    Что произошло в деталях, где сейчас находится Джиган, как ситуацию комментирует Оксана Самойлова и какую оценку всему этому дают психолог и нарколог — в материале 360.ru.

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