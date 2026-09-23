Поведение стрелявшего по людям Джигана связали с острой психотической реакцией

Летом этого года рэпер Джиган расстрелял из огнестрельного оружия прислугу в собственном доме, и в это время там находились его дети. Ранение в руку и ногу получил охранник семьи. Клинический психолог Инна Паустовская в разговоре с 360.ru назвала действия исполнителя острой психотической реакцией.

«Это не просто нервный срыв в бытовом понимании. Агрессия, паранойя (обвинения в педофилии, национализме) и использование оружия говорят о глубоком расстройстве восприятия реальности. Вероятно, это может быть следствием длительного употребления психоактивных веществ, что часто и вызывает паранойю. Диагноз заочно ставить нельзя, но поведение явно нездоровое и представляет опасность», — допустила она.

По сообщениям СМИ, Джиган будет находиться в рехабе три месяца, однако это очень маленький срок для восстановления, добавила психолог.

«Это срок, достаточный для детоксикации и первичной стабилизации состояния, и человек может внешне стать спокойным. Однако это не значит, что он полностью вылечился», — сказала Паустовская.

Если причиной была наркотическая зависимость или серьезное психическое заболевание, то трех месяцев для полного восстановления, включая перестройку глубинных механизмов, недостаточно.

Что произошло с Джиганом в деталях, что по этому поводу говорит Оксана Самойлова, общественность и нарколог — в нашей статье.