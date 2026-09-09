Из Подмосковья на Камчатку отправляли «подарки» с запрещенными веществами

В Подмосковье и на Камчатке оперативники задержали двух мужчин, которые пересылали наркотики под видом подарочных наборов. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в «Максе» .

«От Подмосковья до Камчатки больше 6,5 тысячи километров. Именно такой маршрут проделывали посылки с наркотиками, замаскированными под подарочные наборы», — отметила она.

Волк добавила, что канал перекрыли на обоих концах одновременно, задержав и отправителя, и получателя. Оба в скором времени предстанут перед судом

Она рассказала, что в начале года при проверке почты в грузовом терминале Внуково полицейские обнаружили полимерные емкости с наркотическим средством. Посылка направлялась в Камчатский край. Чтобы выйти на всех участников цепочки, сотрудники заменили наркотик муляжом и продолжили контроль.

Одновременно оперативники установили личность отправителя и задержали его в Подмосковье. Им оказался 27-летний безработный уроженец Ставропольского края. По заданию анонимного куратора мужчина забирал запрещенные вещества из тайников, прятал их в подарочных наборах с косметикой и отправлял в другие регионы.

Посылка с муляжом добралась до Камчатки. Получателя задержали в пункте выдачи заказов. Им оказался 37-летний уроженец Брянской области.

Оба фигуранта признали вину. Следствие предъявило им обвинение в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Прокурор утвердил обвинительное заключение, после чего следователи направили дело в суд.

Ранее испанская полиция ликвидировала нелегальную банковскую сеть, которой пользовались крупнейшие европейские наркоторговцы.