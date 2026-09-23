ФСБ задержала москвича за подготовку к подрыву машины чиновника

Жителя Москвы задержали по подозрению в подготовке теракта против высокопоставленного чиновника. Об этом заявило столичное УФСБ, сообщил «Интерфакс» .

По данным ведомства, задержанный — мужчина 1993 года рождения, состоящий в террористической организации. Он планировал подорвать автомобиль из кортежа российского чиновника. Спецслужба установила, что мужчина искал в интернете способы изготовления самодельных бомб и купил необходимые компоненты.

Против него возбудили дела по нескольким статьям. В их числе — содействие террористической деятельности, участие в террористическом сообществе, незаконное изготовление взрывчатки и приготовление к теракту.

Суд отправил фигуранта под стражу. Правоохранители продолжают оперативные мероприятия и следственные действия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Донецке задержали местного жителя, который готовил теракт возле избирательного участка.