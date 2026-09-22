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    На Филиппинах мужчина нашел в холодильнике останки арендаторши

    Rouelle Umali/Xinhua
    Фото: Rouelle Umali/Xinhua/www.globallookpress.com

    На Филиппинах владелец квартиры при проверке квартиры обнаружил останки арендаторши в холодильнике. Об этом сообщило издание The Manila Times.

    Национальная полиция Филиппин объявила в розыск сожителя женщины, чей труп нашли в холодильнике в провинции Рисаль. Ее останки обнаружили 16 сентября.

    Автор статьи отметил, что арендодатель пришел в квартиру 10 сентября, чтобы попросить женщину подписать договор аренды, но ему не открыли. Спустя несколько дней соседи пожаловались на неприятный запах, доносящийся из жилья. Владелец квартиры вызвал полицию.

    В Нацполиции страны сообщили, что отец жертвы обратился к властям и предъявил ее удостоверение личности. По его словам, сожитель мог убить его дочь из-за крупной суммы денег, которая была при ней.

    Ранее во Франции сожитель жительницы города Оранж обнаружил в ее квартире коробки с останками четырех младенцев и телом пятого ребенка.