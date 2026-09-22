На Филиппинах мужчина нашел в холодильнике останки арендаторши

На Филиппинах владелец квартиры при проверке квартиры обнаружил останки арендаторши в холодильнике. Об этом сообщило издание The Manila Times .

Национальная полиция Филиппин объявила в розыск сожителя женщины, чей труп нашли в холодильнике в провинции Рисаль. Ее останки обнаружили 16 сентября.

Автор статьи отметил, что арендодатель пришел в квартиру 10 сентября, чтобы попросить женщину подписать договор аренды, но ему не открыли. Спустя несколько дней соседи пожаловались на неприятный запах, доносящийся из жилья. Владелец квартиры вызвал полицию.

В Нацполиции страны сообщили, что отец жертвы обратился к властям и предъявил ее удостоверение личности. По его словам, сожитель мог убить его дочь из-за крупной суммы денег, которая была при ней.

Ранее во Франции сожитель жительницы города Оранж обнаружил в ее квартире коробки с останками четырех младенцев и телом пятого ребенка.