Под Можайском задержали закладчика с 1,5 кг мефедрона

В Подмосковье сотрудники солнечногорского Отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали 43-летнего жителя Королева с полутора килограммами мефедрона. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Мужчина достал «закладку» из тайника в лесу близ деревни Бухарево Можайского округа. На выходе его остановили правоохранители и обыскали. В рюкзаке обнаружили три пакета с наркотиками.

Злоумышленник рассказал, что нашел нелегальную работу в одном из мессенджеров. Ему поручили забирать запрещенные вещества из тайников, расфасовывать их и распространять.

Подозреваемого решением Солнечногорского городского суда заключили под стражу.

Ранее в Ленинградской области задержали наркодилера. Он распространял запрещенные вещества контактным способом — «из рук в руки».