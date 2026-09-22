В Архангельской области пара пенсионеров отдала 7 млн рублей мошенникам

Пожилая пара из Ленского района Архангельской области передала мошенникам семь миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба УМВД региона.

По данным ведомства, 66-летнему мужчине позвонила неизвестная и предложила заменить медицинский полис, пообещав льготы. Она записала даты рождения супругов и попросила назвать код из СМС.

Затем в разговор вступил мужчина, представившийся сотрудником Роскомнадзора. Он заявил, что пенсионер общался с мошенницей, и продиктовал комбинацию для связи со «следователем». Тот сообщил, что злоумышленники получили доступ к «Госуслугам» и перевели около 900 тысяч рублей участнику террористической организации. Паре пригрозили уголовным делом.

Мошенники заявили, что счета заморозил Центробанк. Супругам предложили снять накопления и передать доверенному лицу. Они получили семь миллионов и отдали их незнакомцу у гостиницы. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Красноярском крае женщина отдала мошенникам 6,9 миллиона рублей.