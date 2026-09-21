Аферу с арендой автомобилей и турами вскрыли в Москве

МВД: в Москве задержали подозреваемого в мошенничестве с арендой автомобилей

Сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по району Капотня задержали 24-летнего приезжего, которого подозревают в мошенничестве и неправомерном обороте средств платежей. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка ведомства.

По версии следствия, мужчина создал в мессенджере три канала, через которые предлагал пользователям туристические путевки, аренду автомобилей, улучшение условий перелета и услуги по поиску багажа в аэропортах. После получения предоплаты он не выполнял обязательства перед клиентами, а полученные деньги использовал для личных нужд.

Для получения переводов злоумышленник использовал банковские реквизиты, которые приобретал у третьих лиц. На его ресурсы пользователи попадали через цепочку переадресаций из тематических чатов, что позволяло скрывать схему и затруднять установление ее участников.

Общий ущерб составил около 190 тысяч рублей. Следователи завели уголовные дела по статьям «Мошенничество» и «Неправомерный оборот средств платежей».

На прошлой неделе курьера телефонных мошенников задержали в Одинцове.