Джиган на глазах у детей устроил стрельбу в Подмосковье и ранил охранника

Mash: вооруженный Джиган взял в заложники прислугу у себя дома в Подмосковье

Российский рэпер Джиган устроил дебош в своем доме в Подмосковье на глазах у детей. Вооруженный музыкант на протяжении 10 часов держал в заложниках обслуживающий персонал и охрану, сообщил Mash .

По информации телеграм-канала, ситуация произошла еще в ночь на 4 июля. Исполнитель хита «Отпусти» вооружился карабином «Сайга-9» и учинил разборки с персоналом.

Джиган утверждал, что его окружают враги, и предлагал сотрудникам признаться в преступлениях, чтобы сохранить себе жизнь. Так, одного из охранников артист обвинил в педофилии. Приставив оружие к голове мужчины, рэпер заставил признаться, что тот якобы насиловал детей. После этого музыкант выстрелил охраннику в руку и ногу.

Услышавшие стрельбу соседи вызвали полицию, охрану поселка, а также друзей Джигана. После произошедшего знаменитость отправили в рехаб-центр.

Ранее стали известны детали решения суда по разводу Оксаны Самойловой с Джиганом. Загородный дом перешел в собственность исполнителя, а бывшей жене назначили компенсацию.